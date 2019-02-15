Спрощення механізму отримання сертифікату відповідності, поки що необхідного для першої реєстрації авто, не означає його відміну.

Відповідно до чинного законодавства, сертифікат відповідності є в переліку документів, необхідних для отримання послуги первинної реєстрації транспортного засобу на території України.

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"Цю вимогу регламентує стаття 31 Закону України "Про дорожній рух", в якій зазначено основні умови ввезення на територію України транспортних засобів. Зокрема, в статті говориться, що транспортні засоби, ввезені на територію України, підлягають перевірці на відповідність діючим екологічним нормам або повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН адміністративним органом. Наразі дана норма є чинною та може бути скасована виключно через внесення змін до Закону України "Про Дорожній Рух"", кажуть у прес-службі Головного сервісного центру МВС.

"В той же час, Уряд має на меті спростити процедуру митного оформлення та зменшити перелік необхідних документів для розмитнення транспортного засобу ввезеного з країни ЄС. Отже, зміни стосуватимуться виключно процедури митного оформлення. Процедура першої державної реєстрації не змінилась і сертифікат відповідності лишається в переліку необхідних документів", повідомляють у МВС.

Нагадаємо, що провідні експерти галузі вважають вимоги законодавства що до отримання сертифікату відповідності корупційними. "Я давно кажу про автоматичне визнання європейського сертифіката (практично та ж скасування) і лобіюю в ВР і КМУ відповідні зміни", - говорить директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

"Навіщо нашим доморощеним сертификаторам перевіряти небезпечний чи для українців" Мерседес"? Це вже давно в ЄС зробили! Але все впирається в те, що наші державники вимагають взаємного визнання сертифікатів. Мовляв, Україна визнає сертіфіікат ЄС, а ЄС визнає сертифікат України. Але ЄС відмовляється визнавати наші сертифікати. Договір про взаємне визнання у нас підписаний тільки з В'єтнамом і ще з кимось, тут наша влада вперлися, ЄС теж ", пояснює Олег Назаренко офіційну причину відмови чиновників.

Але є і інша, неофіційна, та, мабуть, справжня причина. Про неї навіть зняли вельми достойне відео: