Дороги в Червонограде, как и многие другие, оставляют желать лучшего. И действующий президент убедился в этом на собственном опыте.

Президент Петр Порошенко недавно побывал в Червонограде с рабочим визитом. Его кортежу пришлось ехать по крайне плохим дорогам и эта ситуация является весьма показательной.

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Видео с проездом президентского кортежа разместил в своем Facebook Андрей Заливский – мэр Червонограда, куда в прошлые выходные приезжал с визитом президент Украины Петр Порошенко.

Дорожные выбоины и умение их обходить – привычное дело для украинских водителей, которые только ждут европейские дороги в собственной стране за налоги, пошлины и дорожные сборы, которые уплачиваются в госказну. И ни зарубежные подрядчики, ни новые технологии не гарантируют, что весной дорога будет такой же целой, как и после осеннего ремонта.

Лидер страны большинство времени проводит в столице, где дороги чинят более-менее оперативно. И чем дальше от Киева, тем более заметным становится обнищание автодорог местного значения. А потому даже президентскому кортежу в Червонограде приходилось притормаживать и объезжать выбоины на асфальте.

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