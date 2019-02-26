Многоярусные автопаркинги могут помочь в решении проблемы острой нехватки места для автомобилей в центральных районах столицы.

Многоуровневые парковочные площадки уже давно используют в мегаполисах по всему миру. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА планирует устанавливать такие и в Киеве.

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Об этом сообщает UBR со ссылкой на заместителя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальника инспекции по парковке Дмитрия Рахматуллина.

Сейчас в планах столичных властей обустройство 30 таких площадок, емкость каждой – от 10 до 100 автомобилей. По словам чиновника, механизированные паркинги быстро и легко строятся. Это краткосрочная перспектива развития парковочного пространства в Киеве. Однако их быстрому появлению мешает процедура землеотвода.

Заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян планирует встречу с вице-премьером для того, чтобы внести коррективы в существующие ГОСТы, с тем, чтобы ускорить процесс появления механизированных паркингов.

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