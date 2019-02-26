Заправиться "до полного бака", и просто уехать прочь, не заплатив – не об этом ли мечтает каждый водитель?

Мужчина из города Манитовок в американском штате Висконсин умудрился заправляться бесплатно, но только до поры, до времени.

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На прошлой неделе местная полиция задержала 37-летнего Карла Киньона, после того, как он уехал с заправки, не оплатив 43 доллара за бензин. В ходе следствия выяснилось, что господин Киньон поступал так не впервые. Таких случаев было по меньшей мере 23 и все они случились на АЗС сети Kwik Trip!. При этом мужчина утверждал, что имел на это разрешение.

В результате таких "халявных" заправок Киньон задолжал сети Kwik Trip около $800. В разговоре с полицией, Киньон утверждал, что он имеет определенную договоренность с Kwik Trip, которая позволяет ему заправляться с отсрочкой платежей. Однако ни о каких договоренностях в самой сети АЗС не знают и информацию опровергли.

В результате Карл Киньон был взят под стражу за кражи в заведениях розничной торговли и вскоре он предстанет перед судом.

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