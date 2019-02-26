По стране прошла череда судебных процессов, в которых применение измерителя скорости TruCAM признано незаконным, поскольку использование этого прибора происходит без соответствующей сертификации.

Как отмечалось ранее, районным судом Донецкой области признан лазерный измеритель скорости TruCAM незаконным (Дело №234/17178/18). Судом сделан вывод, что лазерный измеритель TruCAM LTI 20/20 является исключенным из Государственного реестра 02.11.2015 и сертификат является не действующим еще с 02.11.2015. На основании изложенного, суд признал измерения скорости этим устройством неправомерным и отменил наложенный на водителя штраф за превышение скорости.

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Представитель полиции, сообщил на своей странице в Фейсбук, что это решение будет обжаловано. Рассмотрев поданную полицией апелляционную жалобу, суд оставил ее без движения. В реестре судебных решений, решение местного суда отмечено как вступившее в законную силу.

Кроме упомянутого судебного дела, страной прошел ряд судебных процессов, где измеритель скорости TruCAM признан незаконным!

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В частности, на сегодня TruCAM признан незаконным решением Дарницкого районного суда г. Киева от 03.12.2018, которое вступило в законную силу (дело №753/21052/18), Калиновского районного суда Винницкой области от 07.02.2019 (дело №132/259/19), Октябрьского районного суда г. Полтавы от 11.02.2019 (дело №554/10393/18), Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области от 14.02.2014 (дело №308/12956/18) и др. Отдельные из этих решений вступивших в законную силу могут быть обжалованы. Аналогичная позиция судов, как в упомянутом решении суда Донецкой области. Все эти решения есть в общедоступном просмотре.

Есть также на сегодня и решения судов, которые признали TruCAM законным. Следовательно судебная практика по анонсированном TruCAM LTI 20/20 на сегодня не является однозначной – часть штрафов остается в силе, а часть судами отменяется.