Сейчас на территории Украины работает 30 приборов TruCAM, а с понедельника к ним добавят еще 20 приборов. Всего для нужд ликвидированной Госавтоинспекции в свое время было ввезено около 200 приборов TruCAM.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошитский сообщил, что количество приборов для контроля скорости на украинских дорогах будет увеличено. "Уже со следующего понедельника ожидайте еще 20 приборов и новые участки измерения! Итак, с понедельника 11.02.2019г., будем иметь 50 приборов измерения скорости на дорогах страны", – сообщает господин Билошитский.

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По словам Билошитского на сегодня было зафиксировано уже более 43 тысяч случаев превышения скорости. Даже при минимальной сумме штрафа (255 грн.) следует, что введение TruCAM-ов уже принесло больше 10 миллионов гривен.

Напомним, что Краматорским городским судом Донецкой области лазерный измеритель скорости TruCAM признан незаконным. Соответствующее решение №79232690 вступило в силу 21.01.2019.

Господин Билошитский сообщил о том, что такое решение должно быть отменено. "Решение уже оспаривается в апелляционном порядке и позиция, которая в нем изложена", – заявил Алексей Билошитский.

Он сообщил, что подобные решения уже отменялись раньше: "Более того, суды по всей стране также определились по этому поводу. И на одно это решение, например, публикую ссылки на 10 других, хотя их гораздо больше (в том числе апелляционной инстанции), которые говорят о совершенно противоположном", – пишет Алексей Билошитский, и действительно приводит ссылки на решения судов.