Зараз на території України працює 30 приладів TruCAM, а з понеділка до них добавлять ще 20 приладів. Загалом для потреб ліквідованої Державтоінспекції свого часу було ввезено близько 200 приладів TruCAM.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що кількість приладів для контролю швидкості на українських дорогах буде збільшено. “Вже з наступного понеділка очікуйте ще 20 приладів і нові ділянки вимірювання! Отже, з понеділка 11.02.2019р., будемо мати 50 приладів вимірювання швидкості на дорогах країни”, - повідомляє пан Білошицький.

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За словами Білошицького, станом на сьогодні було зафіксовано вже понад 43 000 випадків перевищення швидкості. Навіть при мінімальній сумі штрафу (255 грн.) виходить, що введення TruCAM-ів вже принесло більше 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Краматорським міським судом Донецької області визнано лазерний вимірювач швидкості TruCAM незаконним. Відповідне рішення №79232690 вступило в силу 21.01.2019.

Пан Білошитський повідомив, про те що таке рішення повинно бути скасоване. “Рішення вже оскаржується в апеляційному порядку і позиція яка в ньому викладена” - заявив Олексій Білошицький.

Він повідомив, що схожі рішення вже скасовувались раніше: “Більше того, суди по всій країні також визначились з цього приводу. І на одне те рішення, для прикладу, публікую посилання на 10 інших, хоча їх набагато більше (в тому числі апеляційної інстанції), які говорять про зовсім протилежне”, - пише Олексій Білошицький, та дійсно наводить посилання на рішення судів.