Судовий прецедент 2019 року свідчить про незаконність використання приладів TruCAM.

Краматорським міським судом Донецької області визнано лазерний вимірювач швидкості TruCAM незаконним.

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Судом з’ясовано, що лазерний вимірювач TruCAM LTI 20/20 був зареєстрований в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12, затверджений сертифікатом №UA-MI/1-2903-2012, виданим Мінекономрозвитку 29.08.2012 року.

Водночас судом встановлено, що TruCAM LTI 20/20 за номером У3197-12 є виключеним з Державного реєстру на підставі наказу Мінекономрозвитку від 02.11.2015 року №1362 та сертифікат вимірювальної техніки №UA-MI/1-2903-2012 від 29.08.2012 року є не чинним ще з 02.11.2015 року. Інші зміни до Державного реєстру не вносились.

На підставі наведеного, суд зробив висновок, що вимірювання швидкості руху з використанням вимірювача TruCAM LTI20/20 є незаконним, а отримані технічні дані щодо швидкості є безпідставними. А отже штрафи, накладені із застосуванням цього пристрою є неправомірними.

На цій підставі суд скасував накладений на водія штраф за перевищення швидкості.