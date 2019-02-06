Судебный прецедент 2019 года свидетельствует о незаконности использования приборов TruCAM.

Краматорским городским судом Донецкой области лазерный измеритель скорости TruCAM признан незаконным.

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Судом установлено, что лазерный измеритель TruCAM LTI 20/20 был зарегистрирован в Государственном реестре средств измерительной техники за номером У3197-12, утвержден сертификатом №UA-MI/1-2903-2012, выданным Минэкономразвития 29.08.2012 года.

Вместе с тем судом установлено, что TruCAM LTI 20/20 по номеру У3197-12 исключен из Государственного реестра на основании приказа Минэкономразвития от 02.11.2015 года №1362 и сертификат измерительной техники №UA-MI/1-2903-2012 от 29.08.2012 года является недействующим еще с 02.11.2015 года. Другие изменения в Государственный реестр не вносились.

На основании изложенного, суд сделал вывод, что измерение скорости движения с использованием измерителя TruCAM LTI20/20 является незаконным, а полученные технические данные по скорости являются безосновательными. А значит штрафы, наложенные с применением этого устройства, являются неправомерными.

На этом основании суд отменил наложенный на водителя штраф за превышение скорости.