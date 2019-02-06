Краткая народная версия теории относительности гласит, что все познается в сравнении. Вооружившись такой простой логикой, попробуем сравнить состояние украинского автомобильного рынка с рынками других государств и регионов.

Просто сравнивать количество проданных новых автомобилей было бы нечестно, а вот в привязке к количеству жителей – вполне. Получатся такая же абстрактная величина как, например, ВВП на душу населения. Сама по себе эта цифра мало о чем говорит, но в сравнении с аналогичными показателем в других странах позволяет сделать некоторые выводы.

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Абстрактная величина

Итак, берем доступные официальные данные о количестве жителей (конечно же, не факт, что они соответствуют действительности, но официальные есть официальные) и делим эту цифру на количество проданных в 2018 году новых автомобилей. Естественно, некоторые начальные данные мы округлили, но это не повлияло кардинально на конечный результат. Полученные соотношения действительно впечатляют.

На примере Украины получается, что в 2018 году новый автомобиль купил один из 512 наших сограждан. В Белоруссии один новый автомобиль пришелся на 179 жителей, а в России в прошлом году новый автомобиль смог себе позволить один из 82 граждан.

Лучшая в мире ситуация с продажами авто в США. Там каждый 18-й гражданин в прошлом году купил новый автомобиль. В Китае было продано больше всего автомобилей в мире, но и китайцев тоже много – в итоге новую машину в прошлом году смог купить только один из 58 китайцев. В числе лидеров Германия – там новую машину в прошедшем году смог себе позволить каждый 24-й ее житель. Средний показатель по Евросоюзу – один новый автомобиль на 34 жителя. Хуже всего из стран ЕС показал себя авторынок Румынии – всего один проданный автомобиль на 153 жителя.

Худшие из лучших

Возвращаясь к Украине столь низкие показатели продаж в 2018 году можно объяснить несколькими факторами. Первый, самый важный и существенный – реальные доходы населения. Второй, менее важный, но все, же влиятельный – слишком малая доля автокредитования. У большинства массовых брендов кредитные продажи колеблются в районе 15-20% от общего объема. Низкая доля кредитных продаж, свою очередь, связана с недоверием к банковской системе, нестабильной национальной валютой, шаткостью политического положения, отсутствием уверенности в завтрашнем дне и другими факторами. Напомним, что в докризисные годы доля кредитных продаж была около 80% и это нормальный показатель для развитых стран.

Сильное влияние на продажи новых авто в Украине в прошлом году оказали "евробляхи" и связанные с их легализацией изменения правил "игры", принятые в конце года. Безусловно, "евробляхи" непрямую не влияли на рынок новых авто, но они разорвали цепочку продажи подержанных авто. Владелец 5-10-15 летней машины не мог ее выгодно продать, чтоб купить взамен новую. Поэтому продолжал ездить на строй, а потенциальный покупатель его автомобиля покупал "евробляху".

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Также одним из самых существенных факторов "давящих" на рынок новых авто был импорт относительно "свежих" подержанных (часто слегка аварийных) авто преимущественно из США. В 2018 году импорт старых авто был масштабнее, чем импорт новых – легально было ввезено 117 тысяч подержанных авто.

К слову, если сложить продажи легального импорта новых и подержанных авто и пользуясь приведенной в инфографике формулой распределить их между жителями, получится, что новый или легально ввезенный подержанный авто купил один из 211 граждан Украины. Даже таким "читерским" методом Украина не дотягивается до показателей Беларуси и Румынии, не говоря уже о показателях России и Польши. Впрочем, если добавить сюда еще и "евробялхи" картина изменится кардинально.

Что дальше

О прогнозе на 2019 год говорят очень осторожно – в формуле его построения слишком много неизвестных. Главная из них – новые правила ввоза подержанных авто и легализация "евроблях". Сейчас, до 22 февраля, действует льготный период (скидка на акциз 50%, что в общей стоимости легализации дает около 15-25% экономии). В конце мая 2109 года к "бляхерам" планируют применять жесткие меры, фактически запрещающие эксплуатацию нерастаможенных авто. Но это не запрещает ввоз старых подержанных машин и их легализацию, скорее наоборот.

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По данным ГФС уже с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 было растаможено более 65 тысяч "евроблях". Темпы легализации таких авто растут. По мнению Председателя подкомитета по вопросам таможенного дела Верховной Рады Украины Татьяны Остриковой за оставшиеся 18 дней льготной растаможки легализоваться смогут максимум около 50 тысяч авто. Для сравнения в январе 2019 года в Украине было продано 5,3 тыс. новых автомобилей (-20%) к аналогичному периода прошлого года.

Существенным фактором, затрудняющим прогноз объема рынка новых авто на 2019 год, являются предстоящие выборы и связанная с ними политическая нестабильность.

Очевидно лишь, что трендом 2019 года станет легальный импорт подержанных авто и легализация оставшихся "евробялх". Понятно также, что объемы такого импорта будут существенно больше, чем объемы поставок новых автомобилей.