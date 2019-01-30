В большинстве случаев таможня устанавливает "свою" стоимость ввозимого автомобиля. Эта стоимость бывает значительно выше фактической стоимости, указанной в документах на приобретение автомобиля за рубежом. Соответственно, автовладельцу приходится платить намного большие платежи при растаможке, чем те, на которые он рассчитывал.

Такое решение таможней может быть принято лишь при наличии веских оснований полагать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена не верно.

Обоснованными основаниями могут быть случаи, когда документы содержат расхождения, имеющиеся признаки подделки или не содержат всех сведений, подтверждающих числовые значения составляющих таможенной стоимости товаров, или сведений о цене, которая была фактически уплачена или подлежит уплате за эти товары. Однако таможня не всегда придерживается этих требований.

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Если вы считаете "стоимость таможни" необоснованной, то это не означает, что Вы обязаны сразу платить таможенные платежи в размерах, рассчитанных таможней. Вы можете обжаловать такое решение об увеличении стоимости в таможенный орган высшего уровня или в суд. Жалоба (или исковое заявление) должна быть надлежащим образом аргументированной.

Вместе с тем, обжалование в таможенный орган, как правило, является малоэффективным, – такие жалобы в большинстве случаев таможней остаются без удовлетворения. Более эффективный способ – отстаивание своей правоты в суде. Решения по таким искам, как правило, выносятся в пользу граждан.

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Однако в этом случае автовладельцу придется оплатить те таможенные платежи, которые насчитали сотрудники таможенной службы.

Для обращения в суд Вам нужно получить на таможни Решение о корректировке таможенной стоимости и карточку отказа в таможенном оформлении.

Если суд примет решение об отмене определенной таможенной стоимости, таможня обязана будет вернуть вам излишне уплаченные платежи. Кроме этого, если судом будет признано решение таможни неправомерным, Вы также можете требовать привлечения виновных лиц к ответственности.

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