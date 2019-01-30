У більшості випадків митниця встановлює "свою" вартість ввезеного автомобіля. Ця вартість буває значно вищою за фактичну вартість, вказану у документах на придбання автомобіля за кордоном. Відповідно, автовласнику доводиться платити набагато більші платежі при розмитненні, ніж ті, на які він розраховував.

Таке рішення митницею може бути прийнято лише за наявності обґрунтованих підстав вважати, що декларантом заявлено недостовірні відомості про митну вартість товарів чи якщо така вартість визначена не вірно.

Обґрунтованими підставами можуть бути випадки, коли документи містять розбіжності, наявні ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Проте митниця не завжди дотримується цих вимог.

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Якщо ви вважаєте "вартість митниці" необґрунтованою, то це не означає, що Ви зобов’язані одразу сплачувати митні платежі у розмірах, розрахованих митницею. Ви може оскаржити таке рішення про збільшення вартості до митного органу вищого рівня або до суду. Скарга (чи позовна заява) повинна бути належним чином аргументованою.

Водночас, оскарження до митного органу, як правило, є малоефективним, – такі скарги у більшості випадків митницею залишаються без задоволення. Більш ефективний спосіб - відстоювання своєї правоти в суді. Рішення за такими позовами, як правило, виносяться на користь громадян.

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Однак в цьому випадку автовласнику доведеться сплатити ті митні платежі, які нарахували співробітники митної служби.

Для звернення до суду Вам потрібно отримати на митниці Рішення про коригування митної вартості та картку відмови у митному оформленні.

Якщо суд прийме рішення про скасування визначеної митної вартості, митниця зобов’язана буде повернути вам надмірно сплачені платежі. Крім цього, якщо судом буде визнано рішення митниці неправомірним, Ви також можете вимагати притягнення винних осіб до відповідальності.

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