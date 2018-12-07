В судовому реєстрі з’явилось дуже показове рішення, суть якого полягає в виправданні особи, що керувала автомобілем, у якому перевозилась зброя, патрони та вибухівка.

Згідно документа, в автомобілі Ford Transit поблизу м. Ізюм Харківської області співробітниками поліції було виявлено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22, 7 підривачів УЗРГМ, 16 підривачів УЗРГМ-2, підривач УДЗ, 7 корпусів ручних гранат Ф-1, 16 корпусів ручних гранат РГД- 5, корпус ручної гранати РГО, 80 бойових гвинтівочних патронів 7,62х54Р Мосіна калібру 7,62 мм, 360 бойових проміжних патронів 7,62x39 АК калібру 7,62 мм., 2 670 бойових проміжних патронів 5,45x39 АК калібру 5,45 мм.

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Вказані предмети були сховані під обшивкою транспортного засобу. Особа що їх перевозила була повністю виправдана спочатку Апеляційним, а згодом і Верховним Судом. Головним мотивом виправдання став незаконний обшук транспортного засобу.

Верховний Суд зауважив, що ухвалу слідчого судді про надання дозволу на обшук автомобіля органом досудового розслідування в даній справі отримано не було, в зв'язку з чим апеляційний суд дійшов правильного висновку про здійснення вказаної слідчої дії з порушенням вимог кримінального процесуального закону, передбачених ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 233 КПК України.

Отже, обшук транспортного засобу без дозволу судді є незаконним і будь-які предмети знайдені в результаті такого обшуку не можуть служити доказами у суді.

Нагадаємо, що зазвичай поліцейські підміняють поняття “обшук” та “поверхнева перевірка”. Регламент “поверхневої перевірки” прописаний у статті 34 Закону України про Національну Поліцію. Суть “поверхневої перевірки” полягає у тому, що поліцейський без дозволу суду має право оглядати транспортний засіб, а водій “повинен самостійно показати поліцейському вміст особистих речей чи транспортного засобу”.

“Поверхнева перевірка речі або транспортного засобу здійснюється шляхом візуального огляду речі та/або транспортного засобу або візуального огляду салону та багажника транспортного засобу. Поліцейський при здійсненні поверхневої перевірки має право вимагати відкрити кришку багажника та/або двері салону” сказано у Законі.

Тобто при “поверхневій перевірці” співробітник поліції не має права самостійно відкривати двері авто, кришки багажника, бардачка, знімати обшивку транспортного засобу, торкатися будь-яких предметів у салоні, тощо. “Поверхнева перевірка”, на відміну від “обшуку” передбачає лише візуальний огляд.