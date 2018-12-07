У той час як на задньому сидінні машини з комфортом їхали дві німецькі вівчарки.

63-річний Майкл Фі та його 32-річна подруга Ембер Фройденштайн були затримані поліцією міста Каспер у штаті Вайомінг за те, що перевозили дітей у багажнику автомобіля.

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Видання Аutoevolution, посилаючись на місцеву пресу, повідомляє, що парочка виїхала зі штату Арізона і подолала майже 1500 км з дітьми у багажнику. Дітлахам приблизно 6 та 10 років. Випадковий свідок помітив це неподобство на АЗС, коли меншому з дітей дозволили пересісти з багажника у салон – добрі дорослі виділили йому місце у ногах переднього пасажира. Що ж до заднього ряду сидінь, то там знаходились дві німецькі вівчарки.

На суді обвинувачені сказали, що посадили дітей у багажник, оскільки у салоні бракувало місця. Про те ж, аби поміняти дітей з тваринами місцями або ж взагалі не брати їх у подорож, для Фі та Фройденштайн взагалі не було мови.

Більше того, повідомляється, що парочка збиралась повернутись до Арізона у той самий спосіб, але цього разу з трьома дітьми. Який тип кузову мав автомобіль цих людей – невідомо, та сподіваємось, що це був не седан. Ким доводяться дітям дорослі, також не вказано. Наразі обоє порушників відбувають 30-денне покарання у в’язниці.

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