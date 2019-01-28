Водіїв планують штрафувати за перевищення норм шкідливих речовин у вихлопних газах.

Комітет ВР з питань екологічної політики підтримав законопроект про дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах при експлуатації автомототранспорта

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За експлуатацію автомототранспортних та інших пересувних засобів, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах перевищують встановлені нормативи, пропонують ввести адміністративне стягнення у вигляді попередження з обов'язком усунути правопорушення впродовж 14 днів, а за повторне порушення - штраф 50 НМДГ(850 грн.).

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні розглянув відповідний законопроект №9360 та рекомендує Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності внести на розгляд Верховної Ради пропозицію про прийняття його за основу.

Виявляти факти експлуатації транспортних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах буде Нацполіція.