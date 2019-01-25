Інтерв'ю з власником, який розв'язав цю проблему, буде корисно тим, хто опинився у такій пастці і не хоче вчитись на власних помилках.

Час дії пільгового періоду розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації добігає кінця – після 22 лютого доведеться платити повну суму зборів за українську “прописку” для машини. Та що, коли фірма, на яку автомобіль зареєстрований у Польщі чи Латвії, вже не існує?

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Журналістам “Фактів” вдалось знайти власника вже розмитненого автомобіля, який зіткнувся з такою проблемою і успішно її вирішив з допомогою іншого такого ж власника. Далі приводимо інтерв’ю киянина Максима Завальського та Олексія Моргунова виданню “Факти”.



- Два роки тому я купив в Польщі Audi А6 2003 року випуску в максимальній комплектації за все за 2600 євро. Тоді гроші на оформлення купчої у мене були, але друзі відрадили. Мовляв, навіщо платити зайві євро нотаріусу, якщо за 70 євро тебе оформлять співробітником польської фірми і будеш спокійно собі кататися. Я так і зробив, не замислюючись про те, що в майбутньому її доведеться розмитнювати.

Тепер же, коли з'явилася можливість легалізувати своє авто за адекватною ціною виявилося, що тієї польської контори вже давно немає. Пошуки колишнього директора цієї фірми не увінчалися успіхом. Трохи погугливши в інтернеті, знайшов компанію, яка за 3 тисячі гривень обіцяла підготувати весь пакет необхідних до розмитнення документів, в тому числі і зняти машину з польського обліку. Правда, за це потрібно було доплатити ще 200 євро.

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Після недовгих роздумів я погодився, оскільки ціна мене цілком влаштовувала. Ми зустрілися з представником компанії, підписали “договір”, після чого я передав йому гроші. Ось тільки, після того як гроші були передані компанії, її представники почали “тягнути гуму”. Спочатку вони мені розповідали, що виникли проблеми з пошуком господаря, а через тиждень взагалі зникли. Після сотні безрезультатних дзвінків і SMS-повідомлень на всі зазначені в оголошенні номера, я зрозумів, що мене просто кинули на гроші.

- Як тоді вдалося вийти з ситуації, що склалася і все-таки розмитнити автомобіль?

- Випадково дізнався, що в моєму гаражному кооперативі є людина, яка вже пройшов ці “кола пекла” з розмитненням своєї “евробляхи” і допомагає іншим. Я до нього і звернувся. Завдяки допомозі Олексія вже через півтора тижні зміг спокійно розмитнити своє авто. Правда, обійшлося мені це дорожче: 4 тисячі гривень і 50 євро, які я дав за послуги Олексію з оформлення купчої. Ще 350 євро віддав за зняття з обліку автомобіля в Польщі.

Після розмитнення мені ще довелося отримувати сертифікат відповідності автомобіля, так як на ньому було встановлено газобалонне обладнання (ГБО), яка не значилося в техпаспорті. За сертифікат відповідності я віддав 1500 гривень і ще 600 гривень за вписування в нього ГБО. Маючи всі ці документи, я протягом години поставив автомобіль на облік, заплативши 3% від вартості авто у вигляді податків, а також за українські номери і техпаспорт.

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“Факти” розшукали Олексія Моргунова, щоб розпитати його докладно, яка процедура оформлення купчої і як зняти з обліку “евробляху” в країні її реєстрації. За його словами, щоб не стати жертвою “кидал” потрібно пам'ятати, що всі платежі в тій же Польщі чи Литві цілком можна проводити за допомогою онлайн-банкінгу, навіть перебуваючи в Україні.

- У мене все просто: гроші вперед за свою роботу я не беру, а розрахунок з клієнтом відбувається по факту виконаної роботи. Це дозволяє замовнику бути впевненим, що я його не кину, – розповів Олексій Моргунов. – Якщо у машини клієнта не прострочена страховка, то проблем немає. Він мені дає доручення і я знімаю авто з обліку навіть без самої машини. Головне, щоб всі документи були в наявності. Коштує ця процедура в Польщі від 200 до 500 євро, в залежності від типу авто. Ці гроші клієнт через онлайн-банкінг переводить на рахунок польського сервісного центру, і процедура зняття йде без проблем. При цьому отримувати транзитні номери не обов'язково. Після зняття з обліку автомобіль цілком може знаходиться в Польщі ще 10 діб. Цим, до речі, почали користуватися деякі власники “евроблях”. Вони офіційно знімають ці авто з обліку і розмитнюють їх, але не ставлять на український облік, а продовжують їздити на іноземних номерах. Правда, як мені відомо, такі “генії” не зможуть покинути нашу країну без реєстрації авто, а ось наскільки це законно, мені невідомо.

А ось якщо термін страховки закінчився, то такий “фінт” вже не вийде. Адже без наявності авто нову страховку оформити не можна, так як ця процедура передбачає проходження машиною техогляду. Та й в базах реєстрації такий автомобіль вже може не значитися. Так що його знову доведеться ставити на облік, а потім знімати.

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- А як бути тим власникам “евроблях”, у яких на руках немає купчої? Наприклад, авто було оформлено на фірму, а власник – її співробітником?

- Тут звичайно доведеться трохи поморочитись, але рішення є. Якщо фірма ще “на плаву”, то проблем немає – з її директором оформляється договір продажу, де прописується та сума, за яку клієнт купив авто або ж трошки менше. Адже якщо сума не буде вказана, то митниця буде оцінювати її через електронний каталог вживаних авто з Європи Schwacke (“Швака”), де їх ціна трохи більше реальної.

Якщо ж фірми вже немає, але вона не збанкрутувала, то колишнього її власника можна знайти по базах даних і домовитися про оформлення купчої.

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Ну, а якщо контора збанкрутувала, то все авто повинні передаватися в дохід держави. Тут доведеться дізнаватися, чи залишилися за цією фірмою борги. Якщо немає, то цілком можна через держструктури оформити всі договори на нового власника. Правда, в цьому випадку йому самому доведеться приїхати на автомобілі в Польщу.

Якщо ж збанкрутіла компанія залишила борги, то в цьому випадку “евробляху” буде простіше продати в Україні на розбирання, ніж гасити все чужі заборгованості. Без цього оформити машину на нового власника не вийде.

Деякі ділки пропонують ще одну схему легалізації проблемних “евроблях” – створення автомобіля-двійника. В українських базах знаходять схожу машину, вже стоїть на обліку, і під неї створюють фальшивий техпаспорт і номера. Тим більше що з останніми зараз немає ніяких проблем – тільки в столиці кілька десятків фірм пропонують за півгодини виготовити будь-який автомобільний номер. Правда, їздити на такій машині можна буде виключно територією України і до першого патруля, який вирішить перевірити vin-код авто (він у кожної машини індивідуальний). В цьому випадку можна отримати дуже серйозні проблеми з законом, аж до тюремного ув'язнення.

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