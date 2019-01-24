Усі кошти, отримані державою Україна від розмитнення "євроблях", йдуть до пенсійного фонду країни. За результатами двох місяців дії законів про розмитнення, бюджет пенсійного фонду додатково отримає 2,8 млрд. грн.

За даними Державної фіскальної служби України станом на 23 січня було розмитнено 44 тис. автомобілів з єврономерами. За них громадяни України заплатили 2,8 млрд грн. податків.

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Загальна кількість автомобілів на іноземній реєстрації, що наразі перебувають на території України, перевищує 500 тисяч, а до кінця періоду пільгового розмитнення залишився всього один місяць. Всі кошти отримані в результаті розмитнення авто направляються до пенсійного фонду.

На 2019 рік доходна частина бюджету пенсійного фонду України складає 398,2 млрд. гривен. Кошти отримані від розмитнення авто на іноземній реєстрації (2,8 млрд. грн.) становлять приблизно 0,7% від доходної частину бюджету пенсійного фонду.