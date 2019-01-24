Все средства, полученные государством Украина от растаможки "евроблях", идут в пенсионный фонд страны. По результатам двух месяцев действия законов о растаможке, бюджет пенсионного фонда дополнительно получит 2,8 млрд. грн.

По данным Государственной фискальной службы Украины по состоянию на 23 января было растаможено 44 тыс. автомобилей с еврономерами. За них граждане Украины заплатили 2,8 млрд грн. налогов.

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Общее количество автомобилей на иностранной регистрации, которые сейчас находятся на территории Украины, превышает 500 тысяч, а до конца периода льготной растаможки остался всего один месяц. Все средства, полученные в результате растаможки авто, направляются в пенсионный фонд.

На 2019 год доходная часть бюджета пенсионного фонда Украины составляет 398,2 млрд. гривен. Средства, полученные от растаможивания авто на иностранной регистрации (2,8 млрд. грн.), составляют примерно 0,7% от доходной части бюджета пенсионного фонда.