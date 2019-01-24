Рядовые граждане со средней зарплатой не могут позволить себе приобрести новый автомобиль ни за год, ни за два.

Каждый желающий может сам посчитать свои доходы и определить с точностью до одного месяца, сколько нужно времени, чтобы накопить на новый автомобиль. Однако среднестатистические значения – грустные.

Средняя зарплата в Украине сейчас составляет 9774 гривны. Чтобы купить машину за 18 тысяч долларов (502 тысячи грн), рядовому гражданину понадобится 11 лет. К таким выводам пришли журналисты ICTV.

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Если экономить буквально на всем, то накопить на собственный новенький автомобиль можно и через 5 лет, при условии, что цены, курс доллара и зарплата останутся на том же уровне, что и сейчас.

Если же в семье отец и мать получают среднюю зарплату и имеют хотя бы одного ребенка – нечего и мечтать о собственной машине.

Чтобы приобрести автомобиль в кредит нужен семейный доход от 35 тысяч гривен. В таком случае накопить на машину стоимостью 18 тысяч долларов можно за два года при условии кредитования под 20% годовых.

Таким образом, для большинства украинцев единственной альтернативой общественному транспорту пока является только подержанный автомобиль.

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