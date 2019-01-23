Правда, олдтаймер еще нужно восстановить, чтобы он чего-то стоил.

Жителю немецкого города Айфель повезло купить редкий Volkswagen T1 Samba – особой версии на базе первого поколения Transporter.

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Редкий фургончик был приобретен как машина на запчасти всего за 2500 долларов. Ни продавец, ни покупатель не знали ценности автомобиля. Однако обнаружив табличку с датой выпуска (только она стоит 5-значную сумму), новый владелец понял, какой клад попал ему в руки.

Фото: Volkswagen Transporter Samba 1951 года / Тoneto

Специальная модель Volkswagen Transporter, известная как Samba или Deluxe Microbus, была представлена в апреле 1951 года во Франкфурте. Было выпущено только 269 экземпляров Samba.

Внешне такой минивэн отличался багажниками на крыше, дополнительными окошками на кровле, складывающейся мягкой крышей, хромированными колпаками колес, полированной эмблемой VW на передней части и двухцветным кузовом. Цвета были разделены хромированными молдингами.

Сегодня стоимость восстановленного автомобиля может достигать сотен тысяч долларов. Как вот этот 1959 VW Microbus D Luxe 23 Window Samba.

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