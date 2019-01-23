Мик Шумахер присоединился к Ferrari Driver Academy.

19-летний сын семикратного Чемпиона мира по Formula 1 Михаэля Шумахера присоединится к Ferrari Driver Academy в нынешнем сезоне гонки Формула 2.

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Маладший Шуми уже имеет титул чемпиона в Формула 3 – младшей серии Королевской гонки Ф1. Под флагом Ferrari молодой гонщик будет выступать в этом году в Формула 2. В случае успешных выступлений, следующим шагом для Мика будет уже Формула 1.

Вместе с Миком в Академию Скудерии в этом году "зачислены" такие талантливые студенты, как Энцо Фиттипальди – внук двукратного Чемпиона Formula 1, Эмерсона и Джулиано Алези – сын неудачливого Жана Алези.

"Я очень рад, что вступил в программу Ferrari и мое будущее в автоспорте будет в красных цветах, и я буду частью Ferrari Driver Academy и семьи Scuderia Ferrari. Это еще один шаг в верном направлении, и я могу получить массу пользы из огромного количества опыта, накопленного командой. Будьте уверены, я сделаю все, чтобы осуществить мою мечту – участвовать в гонках в качестве пилота Formula 1", – сказал Мик.

Стоит отметить, что Мик Шумахер имеет все шансы осуществить свою мечту, ведь недавно ему удалось обойти лучшего нынешнего пилота Ferrari Formula 1 – Себастьяна Феттеля, во время Гонки чемпионов в Мексике.

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