Мік Шумахер приєднався до Ferrari Driver Academy.

19-річний син семикратного Чемпіона світу з Formula 1 Міхаеля Шумахера приєднається до Ferrari Driver Academy у нинішньому сезоні перегонів Формула 2.

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Малий Шумі вже має титул чемпіона у Формула 3 – молодшій серії Королівської гонки Ф1. Під стягом Ferrari молодий гонщик буде виступати цього року у Формула 2. У разі успішних виступів, наступним кроком для Міка буде вже Формула 1.

Разом з Міком у Академію Скудерії цього року “зараховані” такі талановиті студенти, як Енцо Фіттіпальді – онук дворазового Чемпіона Formula 1, Емерсона та Джуліано Алезі – син невезучого Жана Алезі.

“Я дуже радий, що вступив в програму Ferrari і моє майбутнє в автоспорті буде в червоних кольорах, тож я буду частиною Ferrari Driver Academy і сім'ї Scuderia Ferrari. Це ще один крок у вірному напрямку, і я можу отримати масу користі з величезної кількості досвіду, накопиченого командою. Будьте впевнені, я зроблю все, щоб здійснити мою мрію - брати участь в гонках в якості пілота Formula 1”, – сказав Мік.

Варто зазначити, що Мік Шумахер має усі шанси здійснити свою мрію, адже нещодавно йому вдалось обійти кращого нинішнього пілота Ferrari Formula 1 – Себастьяна Феттеля, під час Гонки чемпіонів у Мексиці.

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