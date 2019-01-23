Щоправда, олдтаймер ще потрібно відновити, аби він був чогось вартий.

Жителю німецького міста Айфель пощастило купити рідкісний Volkswagen T1 Samba – особливої версії на базі першого покоління Transporter.

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Рідкісний фургончик був придбаний, як машина на запчастини усього за 2500 доларів. А ні продавець, а ні покупець не знали цінності автомобіля. Однак виявивши табличку з датою випуску (лише вона коштує 5-значну суму), новий власник зрозумів, який скарб потрапив йому до рук.

Фото: Volkswagen Transporter Samba 1951 року / Тoneto

Спеціальна модель Volkswagen Transporter, відома як Samba або Microbus Deluxe, була представлена ​​в квітні 1951 року у Франкфурті. Було випущено лише 269 екземплярів Samba.

Зовні такий мінівен відрізнявся багажниками на даху, додатковими віконцями на покрівлі, складаним м’яким дахом, хромованими ковпаками коліс, полірованою емблемою VW на передній частині і двоколірним кузовом. Кольори були розділені хромованими молдингами.



Сьогодні вартість відновленого автомобіля може сягати сотень тисяч доларів. Як ось цей 1959 VW Microbus D Luxe 23 Window Samba.

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