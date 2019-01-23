Доріжка з підігрівом – гарна ідея для тих, хто не любить витрачати зайвий час.

Під’їздна доріжка, оснащена системою підігріву може заощадити купу сил та часу. З іншого боку – позбавить власника корисних фізичних вправ на свіжому повітрі.

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Власники приватних будинків можуть прощатися з лопатою для снігу, щоб очистити доріжку біля будинку, можна просто увімкнути кнопку.

Компанія WarmlyYours з США пропонує системи підігріву, вбудовані в асфальт або бетон за аналогією з домашньою “теплою підлогою”.



Система для зовнішнього використання має електричне нагрівання і може працювати від напруги у 120 або 240 вольт. Котушка підготованого до використання нагрівального дроту коштує від $250 за 1,85 м2 (20 футів квадратних). Найбільший з доступних розмірів – 9,2 м2.

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