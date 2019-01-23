Про це свідчить інформація із онлайн-мап. Причиною став снігопад та низка аварій.

У центрі міста зупинився рух на вулицях Чорновола, Глибочицька, Нижній Вал, Велика Житомирська, Набережно Хрещатицька та Набережно-Рибальська. Також затори спостерігаються на бульварах Лесі Українки, Тараса Шевченка та Дружби Народів.

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Крім того на деяких відрізках проспектів Повітрофлотського, Степана Бандери, Героїв Сталінграда, Леся Курбаса та Перемоги також ускладнено рух.

Низка вищезгаданих вулиць та ще чимало менших зупинились через численні ДТП. Так, тільки на мосту Патона зафіксовано порядку трьох зіткнень, що фактично заблокувало шляхопровід. Також рух ускладнено Дарницьким, Південним та Північним мостами у напрямку правого берега.

На лівому березі Києва стоїть Дарницьке та Харківське шоссе, проспекти Соборності, Бажана, та Григоренка.

Синоптики оголосили штормове попередження. В Україні падатиме сніг, у більшості центральних та північних областей значний сніг; у південних та Дніпропетровській областях сніг, вдень з переходом в дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу.