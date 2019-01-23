Об этом свидетельствует информация с онлайн-карт. Причиной стал снегопад и ряд аварий.

В центре города остановилось движение на улицах Черновола, Глубочицкая, Нижний Вал, Большая Житомирская, Набережно-Крещатицкая и Набережно-Рыбальская. Также заторы наблюдаются на бульварах Леси Украинки, Тараса Шевченко и Дружбы Народов.

Читайте также: Водителям предложили современную альтернативу ключей для автомобиля: интересная технология

Кроме того, на некоторых отрезках проспектов Воздухофлотского, Степана Бандеры, Героев Сталинграда, Леся Курбаса и Победы также затруднено движение.

Ряд вышеупомянутых улиц и еще много меньших остановились из-за многочисленных ДТП. Так, только на мосту Патона зафиксировано порядка трех столкновений, что фактически заблокировало путепровод. Также движение затруднено по Дарницкому, Южному и Северному мостами в направлении правого берега.

На левом берегу Киева стоит Дарницкое и Харьковское шоссе, проспекты Соборности, Бажана, и Григоренко.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. В Украине будет падать снег, в большинстве центральных и северных областей сильный снег, в южных и Днепропетровской областях снег, днем с переходом в дождь, местами гололед, налипание мокрого снега.