Дорожка с подогревом – хорошая идея для тех, кто не любит тратить лишнее время.

Подъездная дорожка, оснащена системой подогрева может сэкономить кучу сил и времени. С другой стороны – избавит владельца от полезных физических упражнений на свежем воздухе.

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Владельцы частных домов могут попрощаться с лопатой для снега, чтобы очистить дорожку возле дома, можно просто включить кнопку.

Компания WarmlyYours с США предлагает системы подогрева, встроенные в асфальт или бетон по аналогии с домашним "теплым полом".

Система для наружного использования имеет электрический нагрев и может работать от напряжения в 120 или 240 вольт. Катушка подготовленного к использованию нагревательного провода стоит от $250 за 1,85 м2 (20 футов квадратных). Самый большой из доступных размеров – 9,2 м2.

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