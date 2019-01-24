В Украине постепенно увеличивается спрос на электромобили, который нужно удовлетворять не только за счет импорта, но и благодаря собственному производству. Страна имеет технологические возможности собирать такие машины самостоятельно, заявляют в пресс-службе корпорации "Богдан".

В этом месяце "Богдан" выводит на рынок электрическую легковушку JAC iEV7S.

"Вместе с тем следует отметить, что такие машины можно собирать и в Украине на отечественных автозаводах. Это сделает "зеленые" авто более доступными для соотечественников, а также обеспечит поступление налогов в украинский бюджет и рабочие места для работников отрасли автомобилестроения", – отмечают в корпорациии.

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Напомним, "Богдан" ранее призвала Верховную Раду принять законопроекты 8159 и 8160, которые касаются уменьшения налоговой нагрузки на производство электротранспорта в Украине. Они будут способствовать привлечению международных инвестиций в отечественный автопром, который на собственных мощностях сможет производить электрокары мировых брендов с доступной ценой для украинцев.

В компании также напомнили, что Украина имеет перспективы для производства собственных электрокаров благодаря природным ресурсам и предприятиям. Да, в ноябре прошлого года "Богдан" представил первый украинский полностью электрический грузовик, изготовленный для датской компании Banke Electromotive.

Кроме того, корпорация имеет опыт в производстве экологического общественного транспорта: электробус "Богдан А70100" было изготовлено в сотрудничестве с польскими фирмами "Ursus" и "Enika". Сейчас он успешно эксплуатируется на маршрутах города Люблин. Кроме того, "Богдан" производит 12-метровые кузова электробусов для французской компании Bluebus, с которой в 2019 году был заключен новый контракт на поставку продукции.