В Україні поступово збільшується попит на електромобілі, який потрібно задовольняти не лише за рахунок імпорту, а й завдяки власному виробництву. Країна має технологічні можливості збирати такі машини самостійно, заявляють у пресс-службі корпорації "Богдан".

Цього місяця "Богдан" виводить на ринок модель електричну модель легкового авто JAC iEV7S.

"Водночас варто наголосити, що такі машини можна збирати і в Україні на вітчизняних автозаводах. Це зробить "зелені" авто більш доступними для співвітчизників, а також забезпечить надходження податків до українського бюджету і робочі місця для працівників галузі автомобілебудування", - зазначають в корпораціії.

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Нагадаємо, "Богдан" раніше закликала Верховну Раду ухвалити законопроекти 8159 та 8160, які стосуються зменшення податкового навантаження на виробництво електротранспорту в Україні. Вони сприятимуть залученню міжнародних інвестицій у вітчизняний автопром, який на власних потужностях зможе виробляти електрокари світових брендів з доступною ціною для українців.



У компанії також нагадали, що Україна має перспективи для виробництва власних електрокарів завдяки природним ресурсам та підприємствам. Так, у листопаді минулого року "Богдан" представив першу українську повністю електричну вантажівку, виготовлену для данської компанії Banke Electromotive.



Крім того, корпорація має досвід у виробництві екологічного громадського транспорту: електробус "Богдан А70100" було виготовлено у співпраці з польськими фірмами "Ursus" та "Enika". Наразі він успішно експлуатується на маршрутах міста Люблін. Крім того, "Богдан" виробляє 12-метрові кузови електробусів для французької компанії Bluebus, з якою 2019 року було укладено новий контракт на постачання продукції.