В Україні стартують продажі електромобіля JAC iEV7S. Перші екземпляри вже прямують до офіційних дилерських центрів китайської марки.

За минулий рік українці збільшили купівлю іноземних електрокарів втричі. Втім, в основному лише вживаних.

Зараз офіційно в Україні можна купити лише кілька моделей нових електромобілів – BMW i3, Renault Zoe, Jaguar I-Pace та Hyundai Ioniq. Цього місяця в дилерській мережі корпорації “Богдан” з’явиться ще одна пропозиція – китайського JAC iEV7S.

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JAC iEV7S – електромобіль, що оснащений батареєю ємністю 40 кВт*год та двигуном потужністю 85 кВт з крупним моментом 270 об/хв. Заявлений пробіг на одному заряді – 300 км, час повного заряджання – 8 годин, швидкого (15-80%) – менше години.

Електричний JAC здатен досягати максимальної швидкості 130 кілометрів на годину, а до найбільшої дозволеної в місті 50 км/год розганяється за 4,5 секунди. Орієнтовна ціна новинки – 25 500 доларів.

Перша партія електромобілів JAC iEV7S вже в Україні і наступного тижня вони мають надійти до дилерів.

Нагадаємо, що в Україні продажі електромобілів зрости втричі.