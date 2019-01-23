В Украине стартуют продажи электромобиля JAC iEV7S. Первые экземпляры уже направляются в официальные дилерские центры китайской марки.

За прошлый год украинцы увеличили покупку иностранных электрокаров в три раза. Спрос на них растет, а вместе с ним растет и предложение украинских автодилеров. Впрочем, в основном лишь подержанных.

Сейчас официально в Украине можно купить лишь несколько моделей новых электромобилей - BMW i3, Renault Zoe, Jaguar I-Pace и Hyundai Ioniq. В этом месяце в дилерской сети корпорации "Богдан" появится еще одно предложение - китайского JAC iEV7S.

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JAC iEV7S - электромобиль, оснащенный батареей емкостью 40 кВт*ч и двигателем мощностью 85 кВт и крутящим моментом 270 об / мин. Заявленный пробег на одном заряде – 300 км, время полной зарядки - 8:00, быстрой (15-80%) – менее часа.

Электрический JAC способен достигать максимальной скорости 130 километров в час, а до наибольшей разрешенной в городе 50 км/ч разгоняется за 4,5 секунды. Ориентировочная цена новинки - 25 500 долларов.

Первая партия элетромобилей JAC iEV7S уже в Украине и на следующей неделе машины должны поступить к дилерам.

Напомним, что в Украине продажи электромобилей выросли втрое.