Винфрид Фаланд избран на должность почетного председателя наблюдательного совета ЧАО "Еврокар".

С 15 января 2019 года почетным председателем Наблюдательного совета ЧАО "Еврокар" избран Винфрид Фаланд (Winfried Vahland), который будет координировать направление стратегического развития компании.

Читайте также: Тест-драйв Skoda Fabia: яркая не только внешне

"Это важное событие для группы компаний "Еврокар", синергия мирового опыта и стратегической интуиции, с одной стороны, и управленческих знаний в украинских реалиях, с другой. Верим, что эти изменения помогут нам расширить позиции Еврокар за пределы украинского рынка и достичь новых успехов в условиях значительных трансформаций, происходящих в мировой автомобильной индустрии. Ведь автомобильный бизнес, который мы знали последние 25 лет, динамически меняется. Новые вызовы требуют нового мышления, инновационных подходов и стратегий развития. Тот передовой опыт, который имеет Винфрид Фаланд и который неоднократно помогал компаниям под его руководством добиваться успеха, может стать ключевой составляющей для вывода группы компаний "Еврокар" на новый уровень", – отметил Олег Боярин.

Винфрид Фаланд начал работать в концерне Volkswagen Group с 1990 года. После того, как господин Фаланд занял несколько ключевых позиций в Volkswagen AG, в 2005 году он взял на себя ответственность за Концерн в качестве Генерального директора Volkswagen Group China, где способствовал успешному развитию нового направления Volkswagen в Китае.

В подразделении Skoda господин Фаланд начал работать в 2002 году, заняв пост члена Совета директоров, ответственного за коммерческие вопросы, а годом позже – должность вице-председателя. В 2010 г. господин Фаланд стал председателем Совета директоров Skoda, существенно развив продажи чешского бренда. В 2015 году, после 25 лет плодотворной работы в концерне, Винфрид Фаланд покинул Концерн и сконцентрировался на новых амбициозных проектах в автомобильной отрасли. Одним из профессиональных фокусов господина Фаланда отныне станет Украина, и Еврокар в частности.