Вінфріда Фаланда обрано на посаду почесного голови наглядової ради ПрАТ "Єврокар".

З 15 січня 2019 року Почесним Головою Наглядової ради ПрАТ "Єврокар" обрано Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland), який координуватиме напрям стратегічного розвитку компанії. Це автозавод в Соломоново (закарпатття), який виготовляє автомобілі Skoda – єдиний на сьогодні виробник легкових авто в Україні.

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"Це важлива подія для групи компаній "Єврокар", синергія світового досвіду та стратегічної інтуїції, з одного боку, і управлінських знань в українських реаліях, з іншого. Віримо, що ці зміни допоможуть нам розширити позиції Єврокар за межу українського ринку та досягнути нових успіхів в умовах значних трансформацій, що відбуваються у світовій автомобільній індустрії. Адже автомобільний бізнес, який ми знали останні 25 років, динамічно змінюється. Нові виклики вимагають нового мислення, інноваційних підходів та стратегій розвитку. Той передовий досвід, який має Вінфрід Фаланд та який неодноразово допомагав компаніям під його керівництвом досягати успіху, може стати ключовою складовою для виведення групи компаній "Єврокар" на новий рівень", – відзначив Олег Боярин.

Вінфрід Фаланд почав працювати у концерні Volkswagen Group з 1990 року. Після того, як пан Фаланд зайняв кілька ключових позицій у Volkswagen AG, у 2005 році він взяв на себе відповідальність за Концерн у якості Генерального директора Volkswagen Group China, де сприяв успішному розвитку нового напрямку Volkswagen у Китаї.

У підрозділі Skoda пан Фаланд почав працювати у 2002 році, зайнявши пост члена Ради директорів, відповідального за комерційні питання, а роком пізніше – посаду Віце-голови. У 2010 р. пан Фаланд став головою Ради директорів Skoda, істотно розвинувши продажі чеського бренду. У 2015 році, після 25 років плідної роботи в концерні, Вінфрід Фаланд залишив Концерн та зконцентрувася на нових амбітних проектах у автомобільній галузі. Одним із професійних фокусів пана Фаланда відтепер стане Україна та Єврокар зокрема.