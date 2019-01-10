Надворі — 2019-й, отже час підвести риску під статистичними даними про імпорт електромобілів в Україну, якими з нами протягом минулого року справно ділилась ДФС.

В грудні 2018-го прибуло 887 "електричок", а в цілому за весь минулий рік – 8064 електроавто. Це втричі більше, ніж за весь 2017-й! Тому й можна говорити, що за минулі 12 місяців український парк електромобілів поповнився втричі більшою кількістю машин, у порівнянні з таким же періодом 2017-го, коли прибуло "лише" 2532 авто на електротязі.

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Кожен автомобіль, який не спалює заради отримання енергії для руху бензин, газ чи дизпаливо, це мінус одне джерело забруднення повітря, - і один вагомий плюс для екології та нашого з вами здоров’я.

Ще рік-два тому про електромобілі говорили як про щось екзотичне, цікаве хіба дивакам і техно-фанатам. Зараз же вони звичайні учасники дорожнього трафіку на наших дорогах, а рахунок їм пішов на десятки тисяч.

Враховуючи, що пільги на розмитнення електромобілів продовжено, можна вважати, що 2018-й став гідним стартом ринку електромобілів як такому, і далі слід очікувати на ще більші темпи його зростання. А разом із цим на розвиток зарядної інфраструктури, збільшення кількості спеціалізованих СТО, відкриття нових автосалонів, розширення модельних рядів у дилерів саме електромобілями.

І хоч ми не дочекались тієї довгоочікуваної тисячі електроавто за місяць, є всі підстави вважати, що у новому 2019-му обсяги імпорту електричних легківок зростуть настільки, що показники, які зараз виглядають рекордними, здаватимуться просто смішними.

То й нехай: у будь якому випадку новітня автомобільна історія України пишеться прямо зараз, і кожен може стати її частиною. Для цього треба просто придбати електромобіль.