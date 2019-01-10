На улице – 2019-й, так что время подвести черту под статистическими данными об импорте электромобилей в Украине, которыми с нами в течение прошлого года исправно делилась ГФС.

В декабре 2018-го прибыло 887 "электричек", а в целом за весь прошлый год – 8064 электроавто. Это втрое больше, чем за весь 2017-й! Поэтому и можно говорить, что за прошедшие 12 месяцев украинский парк электромобилей пополнился втрое большим количеством машин, в сравнении с таким же периодом 2017-го, когда прибыло "только" 2532 авто на электротяге.

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Каждый автомобиль, который не сжигает ради получения энергии для движения бензин, газ или дизтопливо, это минус один источник загрязнения воздуха и один весомый плюс для экологии и нашего с вами здоровья.

Еще год-два назад об электромобилях говорили как о нечто экзотическом, интересном разве чудакам и техно-фанатам. Сейчас же они обычные участники дорожного трафика на наших дорогах, а счет им пошел на десятки тысяч.

Учитывая, что льготы на растаможку электромобилей продлены, можно считать, что 2018-й стал достойным стартом рынка электромобилей как таковому, и далее следует ожидать еще больших темпов его роста. А вместе с этим на развитие зарядной инфраструктуры, увеличение количества специализированных СТО, открытие новых автосалонов, расширение модельных рядов у дилеров именно электромобилями.

И хоть мы не дождались той долгожданной тысячи электроавто за месяц, есть все основания полагать, что в новом 2019-м объемы импорта электрических легковушек возрастут настолько, что показатели, которые сейчас выглядят рекордными, покажутся просто смешными.

Ну и пусть: в любом случае новейшая автомобильная история Украины пишется прямо сейчас, и каждый может стать ее частью. Для этого надо просто купить электромобиль.