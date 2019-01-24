Пересічні громадяни з середньою зарплатнею не можуть дозволити собі придбати новий автомобіль а ні за рік, а ні за два.

Кожен охочий може й сам порахувати свої статки і визначити з точністю до одного місяця, скільки потрібно часу, аби назбирати на новий автомобіль. Однак середньостатистичні значення – сумні.

Середня зарплатня в Україні наразі складає 9774 гривні. Аби купити машину за 18 тисяч доларів (502 тисячі грн), пересічному громадянину знадобиться 11 років. Таких висновків дійшли журналісти ICTV.

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Якщо економити буквально на всьому, то накопичити на власний новенький автомобіль можна і чере 5 років, за умови, що ціни, курс долара й зарплатня залишаться на тому ж рівні, що й зараз.

Якщо ж в родині батько і мати отримують середню зарплатню і мають хоча б одну дитину – годі й мріяти про власну автівку.

Аби придбати автомобіль в кредит потрібен сімейний дохід від 35 тисяч гривень. У такому випадку назбирати на машину вартістю 18 тисяч доларів можна за два роки за умови кредитування під 20% річних.

Таким чином для більшості українців єдиною альтернативою громадському транспорту поки що є лише вживаний автомобіль.

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