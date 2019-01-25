Чиновники Департаменту транспортної інфраструктури столиці думають, що автомобілі, які мають ознаки занедбаності, слід вважати "знахідками".

За даними чиновників з початку року на вулицях Києва знаходяться близько шість сотень авто, які можна вважати "кинутими". Провівши десятки нарад і робочих груп, столичні чиновники продовжують вести листування і діалоги з поліцією про бажання розробити єдиний механізм евакуації таких авто з міських вулиць.

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Департамент транспортної інфраструктури вказує на п.3 ст. 338 ЦКУ, згідно з яким "безгоспні" авто можна вважати "знахідкою". На їхню думку, "знайдені" транспортні засоби слід передавати на зберігання Національної поліції, про що робиться оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Якщо протягом шести місяців з дня опублікування цього оголошення власник або інша особа, яка має право вимагати повернення транспортного засобу, не будуть виявлені або вони не заявлять про свої права на транспортний засіб, Національна поліція має право продати його, а суму виторгу внести на спеціальний рахунок у банку.

Якщо протягом трьох років колишній власник транспортного засобу не вимагатиме передання йому суми виторгу, ця сума переходить у власність територіальної громади, на території якої було знайдено транспортний засіб.

Але поліція посилається на свою неповноважність в цьому питанні. Адже у більшості "кинутих" транспортних засобів таки є законні власники, і вважати їх "знахідкою" юридично неправильно. Крім того, в законі немає чіткого визначення, який автомобіль слід вважати "кинутим", а який ні. Очевидно, що без додаткових роз'яснень щодо механізму виконання вимог п.3 ст. 338 ЦКУ поліція за справу не візьметься.