Чиновники Департамента транспортной инфраструктуры столицы думают, чтоб автомобили имеющие признаки заброшенности, следует считать "находками".

По данным чиновников с начала года на улицах Киева находится порядка шести сотен авто, которые можно считать "брошенными". Проведя десятки совещаний и рабочих групп столичные чиновники продолжают вести переписки и диалоги с полицией о желании разработать единый механизм эвакуации таких авто с городских улиц.

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Департамент транспортной инфраструктуры указывает на п.3 ст. 338 ГКУ, согласно которому "бесхозные" авто можно считать "находкой". По их мнению, "найденные" транспортные средства следует передавать на хранение Национальной полиции, о чем делается объявление в печатных средствах массовой информации.

Если в течение шести месяцев со дня опубликования этого объявления собственник или иное лицо, имеющее право потребовать возврата транспортного средства, не будут обнаружены или они не заявят о своих правах на транспортное средство, Национальная полиция имеет право продать его, а сумму выручки внести на специальный счет в банке.

Если в течение трех лет бывший владелец транспортного средства не будет требовать передачи ему суммы выручки, эта сумма переходит в собственность территориальной общины, на территории которой было найдено транспортное средство.

Но полиция ссылается на свою неполномочность в этом вопросе. Ведь у большинства "брошенных" транспортных средств таки имеются законные владельцы, и считать их "находкой" юридически неправильно. Кроме того, в законе нет четкого определения, какой автомобиль следует считать "борошеным", а какой нет. Очевидно, что без дополнительных разъяснений относительно механизма выполнения требований п.3 ст. 338 ГКУ полиция за дело не возьмется.