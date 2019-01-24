На днях завершен демонтаж новогоднего городка на Владимирском проезде, сейчас здесь возобновлено полноценное движение транспорта в обычном режиме.

Согласно распоряжению КГГА №2216 от 07 декабря 2018 года на период с 07 декабря 2018 года по 24 января 2019 года было разрешено движение транспорта по улице Крещатик в выходные и праздничные дни.

Читайте также: Skoda показала на видео новый компактный кроссовер

Таким образом, ближайшие выходные Крещатик будет перекрыт для движения транспорта: в субботу, 26 января, с 19 до 22 часов, в воскресенье, 27 января, с 10 до 22 часов.