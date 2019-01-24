Цими днями завершено демонтаж новорічного містечка на Володимирському проїзді, наразі тут поновлено повноцінний рух транспорту у звичному режимі.

Відповідно до розпорядження КМДА №2216 від 07 грудня 2018 року на період з 07 грудня 2018 року по 24 січня 2019 року було дозволено рух транспорту по вулиці Хрещатик у вихідні та святкові дні.

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Таким чином, найближчі вихідні Хрещатик буде перекрито для руху транспорту: у суботу, 26 січня, з 19 до 22 години, у неділю, 27 січня, з 10 до 22 години.