Схоже, у Nissan Juke і Renault Captur з'явився серйозний конкурент. Новий компактний кросовер від Skoda вже готовий до виходу на європейський ринок.

Як і слід було очікувати, новий компактний кросовер Skoda отримав назву Kamiq. Під таким ім'ям він вже продається в Китаї.

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Як правило, до ринку Піднебесної автомобілі добираються після старту продажів в Європі. В цей же раз китайська модель задає напрямок глобальної. Однак для продажів в Старому Світі компактний кросовер злегка зміниться.

Європейська модифікація буде виконана в стилі концепту-передвісника Skoda Vision X, на що і натякає новий відеотізер. Ми вже бачили двоповерхову головну оптику, тепер чеський автовиробник підтвердив це рішення.

Крім того, в Мережі спливло перше фото глобальної Skoda Kamiq, на якому новий кросовер зображений практично без камуфляжу. З іншого боку, ми знаємо про майстерність чехів приховувати дизайн тестових прототипів, тому розслаблятися не варто. Проте, ми чітко бачимо наклейку на склі за задніми дверима, а ось ліхтарі виглядають підозріло акуратно. Чи отримає серійне авто світлотехніку саме такої форми? Мабуть, про це ми дізнаємося дуже скоро.

У моторну гамму увійдуть бензинові TSI об'ємом 1 л і 1,5 л, а також, можливо, 1,6-літровий турбодизель. Очікується, що купити кросовер Шкода Камік можна буде вже в цьому році. Точна вартість поки не названа, але експерти прогнозують старт на рівні 17 тис євро.