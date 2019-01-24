Похоже, у Nissan Juke и Renault Captur появился серьезный конкурент. Новый компактный кроссовер от Skoda уже готов к выходу на европейский рынок.

Как и следовало ожидать, новый компактный кроссовер Skoda получил название Kamiq. Под таким именем он уже продается в Китае.

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Как правило, до рынка Поднебесной автомобили добираются после старта продаж в Европе. В этот же раз китайская модель задает направление глобальной. Однако для продаж в Старом Свете компактный кроссовер слегка изменится.

Европейская модификация будет выполнена в стиле концепта-предвестника Skoda Vision X, на что и намекает новый видеотизер. Мы уже видели двухэтажную головную оптику, теперь чешский автопроизводитель подтвердил это решение.

Кроме того, в Сети всплыло первое фото глобальной Skoda Kamiq, на котором новый кроссовер изображен практически без камуфляжа. С другой стороны, мы знаем о мастерстве чехов скрывать дизайн тестовых прототипов, поэтому расслабляться не стоит. Тем не менее, мы отчетливо видим наклейку на стекле за задней дверью, а вот фонари выглядят подозрительно аккуратно. Получит ли серийное авто светотехнику именно такой формы? По-видимому, об этом мы узнаем очень скоро.

В моторную гамму войдут бензиновые TSI объемом 1 л и 1,5 л, а также, возможно, 1,6-литровый турбодизель. Ожидается, что купить кроссовер Шкода Камик можно будет уже в этом году. Точная стоимость пока не названа, но эксперты прогнозируют старт на уровне 17 тыс евро.