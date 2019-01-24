ДФС доповідає про зростаючи темпи розмитнення авто на іноземній реєстрації. Новий рекорд був встановлений 22 січня.

Враховуючи спливаючий термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією, громадяни почали активніше розмитнювати автівки. Так, протягом минулої доби, 22 січня було здійснено митне оформлення 2,7 тис. автомобілів з єврономерами. За них сплачено 170,5 млн грн. платежів.

Читайте також: Доступне розмитнення: як порахувати розмитнення авто в 2019 році

Загалом з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року (включно) було оформлено майже 44 тис. автомобілів з єврономерами. Це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За ці транспортні засоби було сплачено до бюджету майже 2,8 млрд грн.

Із загальної кількості розмитнених авто 36,7 тис. – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники «добровільно» сплатили 312 млн. грн. (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого були порушені.

Нагадаємо, що 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього бажаючі розмитнити авто змушені будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою.

Читайте також: Що потрібно для розмитнення "євроблях": Інструкція від ДФС

Крім того варто нагадати, що з 24 травня починають діяти «репресивні» норми, які фактично унеможливлюють експлуатацію в Україні авто з іноземною реєстрацією. Штраф за керування авто з іноземними номерами може сягати 170 тисяч гривень.

За різними даними зараз в Україні знаходиться від 500 тисяч до двох з половиною мільйонів авто з іноземною реєстрацією. З огляду на те, що за два місяці за пільговими тарифами вдалось розмитнити менше ніж одну десяту від загальної кількості авто, існує ймовірність того, що період відведений для розмитнення за пільговими ставками може бути подовжено. Про це повідомляла Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова.

Крім того громадська організація, що об’єднує власників авто на іноземній реєстрації зараз готується до мітингів, метою яких є відміна акцизу на автомобілі. Очевидно, що успіх такої акції буде залежати від кількості та активності її учасників.