Швидкість розмитнення "евробялх" складно назвати вражаючою. Враховуючи величезну кількість таких авто, ініціативи що до продовження строків пільгового розмитнення актуальні.

Виконуючий обов'язки заступника Голови ДФС Віктор Кривіцький вважає, що період відведений для пільгового розмитнення не потребує продовження. “Після 22 лютого 2019 року власники авто платитимуть за оформлення повну ставку акцизу. Зрозуміло, що розмір митних платежів суттєво зросте”, пише на своїй сторінці у FB чиновник. Проте очевидно, що при зростанні ставок бажаючих розмитнити авто стане значно менше.

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Втім, ДФС є виконавчою гілкою влади, а питання що до зміни законодавчих норм вирішуються владою законодавчою, Керівники митниці повинні просто виконувати прийняті парламентом закони. “Цілком очевидно, що до 22 лютого митниці просто не встигнуть оформити всіх бажаючих” пише на своїй сторінці FB Голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова. На її думку термін пільгового розмитнення має бути продовжено.

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Нардеп незадоволена а ні швидкістю розмитнення авто, а ні методами роботи митниці. “Такого зумисного нехтування митного законодавства зі строни митниці не було за всю історію її існування. Перший місяць взагалі не було зрозуміло як проводити митне оформлення, а те що зараз відбувається це повний абсурд з точки зору митного кодексу” цитує Острікова допис одного з українців.