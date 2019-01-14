Скорость растаможки "евроблях" сложно назвать впечатляющей. Учитывая огромное количество таких авто, инициативы относительно продления сроков льготной растаможки актуальны.

Исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий считает, что период, отведенный для льготного растаможивания не требует продолжения. “После 22 февраля 2019 года владельцы авто будут платить за оформление полную ставку акциза. Понятно, что размер таможенных платежей существенно возрастет”, пишет на своей странице в FB чиновник. Однако очевидно, что при росте ставок желающих растаможить авто станет значительно меньше.

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Впрочем, ГФС является исполнительной ветвью власти, а вопросы относительно изменения законодательных норм решаются властью законодательной, руководители таможни должны просто исполнять принятые парламентом законы. “Вполне очевидно, что до 22 февраля таможни просто не успеют оформить всех желающих”, пишет на своей странице в FB глава подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова. По ее мнению срок льготного растаможивания должен быть продлен.

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Нардеп недовольна ни скоростью растаможивания авто, ни методами работы таможни. “Такого умышленного пренебрежения таможенного законодательства со строны таможни не было за всю историю ее существования. Первый месяц вообще не было понятно как проводить таможенное оформление, а то что сейчас происходит это полный абсурд с точки зрения таможенного кодекса” цитирует Острикова сообщение одного из украинцев.