Почти 1,6 млрд грн платежей – результат оформления авто с иностранными номерами.

За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже оплатили почти 1,6 млрд гривен. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года (включительно) транспортных средств составляет почти 24,7 тыс. шт. Это автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

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Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве – 4,4 тыс. автомобилей, Волынской – почти 3,7 тыс. и Черновицкой – 2,7 тыс. областях.

Более 83% из общего количества растаможенных авто – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За 20,5 тыс. таких автомобилей их владельцы добровольно оплатили 174,1 млн грн (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

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Только за минувшие сутки (10 января) граждане оформили более 1,3 тыс автомобилей, за которые уплачено 84,6 млн грн. платежей.

Напомним, что Законом Украины от 08 ноября 2018 года № 2612-VIIІ „О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другиезаконодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” для граждан установлены новые условия ввоза транспортных средств.

22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке. Сейчас это предусмотрено действующим законодательством. Поэтому ГФС обращает внимание всех владельцев автомобилей с иностранной регистрацией: не ждите последних дней, а своевременно оформляйте свои транспортные средства.

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Кроме того, предусмотрен переходный период в 180 суток для тех граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу этого закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

В мае будут отменены льготные условия по ответственности за нарушение таможенных правил при ввозе автомобилей с иностранной регистрацией. С этого времени вступают в действие новые санкции. Так, при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такого автомобиля грозит штраф в размере 170 тыс. грн. или конфискация транспортного средства по решению суда.