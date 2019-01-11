Майже 1,6 млрд грн платежів на користь держави – результат оформлення авто з іноземними номерами.

За митне оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни вже сплатили майже 1,6 млрд гривень. Кількість оформлених з 25 листопада 2018 року по 10 січня 2019 року (включно) транспортних засобів складає майже 24,7 тис. шт. Це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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Найактивніше громадяни оформлюють транспортні засоби у місті Києві – 4,4 тис. автомобілів, Волинській – майже 3,7 тис. та Чернівецькій – 2,7 тис. областях.

Понад 83% із загальної кількості розмитнених авто – це ті, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За 20,5 тис. таких автомобілів їх власники добровільно сплатили 174,1 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

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Тільки за минулу добу (10 січня) громадяни оформили понад 1,3 тис автомобілів, за які сплачено 84,6 млн грн. платежів.

Нагадаємо, що Законом України від 08 листопада 2018 року № 2612-VIIІ „Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України” для громадян встановлено нові умови ввезення транспортних засобів.

22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок будуть сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Наразі це передбачено чинним законодавством. Тому ДФС звертає увагу всіх власників автомобілів з іноземною реєстрацією: не чекайте останніх днів, а вчасно оформлюйте свої транспортні засоби.

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Крім того, передбачений перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

У травні будуть скасовані пільгові умови щодо відповідальності за порушення митних правил при ввезенні автомобілів з іноземною реєстрацією. З цього часу вступають у дію нові санкції. Так, при перевищенні строку транзиту або тимчасового ввезення транспортного засобу з іноземною реєстрацією більше ніж на 30 діб, власнику такого автомобіля загрожує штраф у розмірі 170 тис. грн. або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду.