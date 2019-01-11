Паралельно з масовою легалізацією "евроблях" йде і інший процес: від багатьох авто на тимчасовому ввезенні їх "власники" намагаються позбутися всіма правдами і неправдами. І виявилося, що стати володарем авто з іноземними номерами в Україні можна вже за $400-500.

Пропозиції на сайтах автопродажу сьогодні можна розділити на кілька категорій. За (від) $100 зазвичай продають документи на авто. Або – автомобіль на документи. За (від) – $200 – старі радянські "Москвичі" та "Запорожці", а також те, що залишилося від ВАЗів. За (від) – $300 – авто після ДТП. Але не так давно на цих сайтах з'явилася ще одна категорія машин, під яку зробили окремий розділ – нерозмитнені. І поруч – відразу пропонується калькулятор вартості розмитнення. Ці оголошення часто супроводжують пояснення типу: допоможемо в розмитненні, поставити на облік і т.д. Або – "приженемо таку ж під замовлення".

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Не дивлячись на всі старання митних брокерів, далеко не у всіх "евроблях" можна знайти закордонного власника і підтвердити зняття з реєстрації, а також – документально довести митниці реальну ціну покупки. А деякі подібні авто розмитнювати і ставити на облік в Україні просто невигідно. Вони спочатку купувалися, як тимчасовий транспортний засіб, який планували "добити" на наших дорогах. Тому, платити за нього штраф в 8500 грн., та ще й митні збори в розмірі 2000-3500 доларів – немає ніякого сенсу. Ось і доживають такі авто свій вік або в Україні, або в прикордонних зонах Польщі, Угорщини та інших, що межують з Україною, країнах Європи.

Але ті, хто не хоче втрачати ні копійки, намагаються щось отримати за свої транспортні засоби з іноземними номерами. І хтось їх купує. Швидше за все, як донорів для вже наявного автомобіля або з метою розбору на запчастини і подальшого їх продажу. Також їх купують в надії, що терміни для легалізації продовжать, а значить штрафувати за керування авто з іноземними номерами будуть не навесні, як планується, а значно пізніше.

І такі авто купують. Так, зовсім недавно був проданий Ford Fiesta 1996 року з пробігом 56 тис. км, так кажуть, за який просили $400. Машина була на ходу. Тобто, фактично, вже за $400 сьогодні можна придбати автомобіль, який ще їздить. Хоча, в більшості пропозицій за такі гроші, найчастіше чогось не вистачає або щось не справно. Або є підпис "машина на ходу, стоїть по непотрібності, вимагає зварювальних робіт". Або "є незначні нюанси". Поширений і такий коментар: "Заглох і не заводиться. Розбиратися і ремонтувати немає часу".

За $500 можна купити Renault Laguna 1999 року, по фото – дійсно жива машина. За такі ж гроші пропонується нерозмитнений Mercedes-Benz Е-Класу W220 2001 року. Правда, без двигуна, але зате в повному фарші. Якщо скористатися калькулятором розмитнення, за цю Laguna доведеться сплатити податків 3618 євро. А за пільговим тарифом – 2128 євро. Плюс – штраф 8500 грн. і близько $300 митному брокеру. Звичайно, платити податків більше, ніж коштує сама машина нерозумно.

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Виходить, що $400-700, за які пропонують проблемні "евробляхи" – це сьогодні більше, ніж можна отримати за б/у авто на розбирання. Поки більше, адже, чим далі, тим більше будуть знижуватися ціни на проблемні "евробляхи". Гарний час для тих, хто шукає недорогі оригінальні запчастини для своїх немолодих, але улюблених і зареєстрованих в Україні автомобілів.

Нагадуємо, що пільговий період, коли можна легалізувати автомобіль на тимчасовому ввезенні зі сплатою 50% акцизу, закінчується вже в лютому. А їздити на "евробляхах" без особливих наслідків можна тільки до кінця травня. Потім їх теоретично можуть зупиняти і відправляти на штрафмайданчики. А власників (водіїв за кермом) – штрафувати.

Втім, імовірність того, що терміни для легалізації "евроблях" буде продовжений, досить висока. Крім того, прийняті чинним українським парламентом правила гри навряд чи виявляються залишковими. Тут багато що залежить від спільноти "евробляхерів". Для переважної більшості користувачів авто на іноземній реєстрації платежі на користь держави в розмірі 150-300% вартості автомобіля є неприйнятним.