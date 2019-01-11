Параллельно с массовой легализацией "евроблях" идет и другой процесс: от многих авто на временном ввозе их "владельцы" пытаются избавиться всеми правдами и неправдами. И оказалось, что стать обладателем авто с иностранными номерами в Украине можно уже за $400-500.

Предложения на сайтах автопродажи сегодня можно разделить на несколько категорий. За (от) $100 обычно продают документы на авто. Или – автомобиль на документы. За (от) –$200 – старые советские "Москвичи" и "Запорожцы", а также то, что осталось от ВАЗов. За (от) - $300 – авто после ДТП. Но не так давно на этих сайтах появилась еще одна категория машин, под которую сделали отдельный раздел – нерастаможенные. И рядом – сразу предлагается калькулятор стоимости растаможки. Эти объявления часто сопровождают пояснения типа: поможем в растаможке, поставить на учет и т.д. Или – "пригоним такую же под заказ".

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Не смотря на все старания таможенных брокеров, далеко не у всех "евроблях" можно найти заграничного владельца и подтвердить снятие с регистрации, а также – документально доказать таможне реальную цену покупки. А некоторые подобные авто растамаживать и ставить на учет в Украине просто невыгодно. Они изначально покупались, как временное транспортное средство, которое планировали "добить" на наших дорогах. Поэтому, платить за него штраф в 8500 грн., да еще и таможенные сборы в размере 2000-3500 долларов - нет никакого смысла. Вот и доживают такие авто свой век или в Украине, или в приграничных зонах Польши, Венгрии и других, граничащих с Украиной, странах Европы.

Но те, кто не хочет терять ни копейки, пытаются что-то получить за свои транспортные средства с иностранными номерами. И кто-то их покупает. Скорее всего, как доноров для уже имеющегося автомобиля или с целью разбора на запчасти и последующей их продажи. Также их покупают в надежде, что сроки для легализации продлят, а значит штрафовать за управление авто с иностранными номерами будут не весной, как планируется, а значительно позже.

И такие авто покупают. Так, совсем недавно был продан Ford Fiesta 1996 г с пробегом 56 тыс. км так говорят, за который просили $400. Машина была на ходу. То есть, фактически, уже за $400 сегодня можно приобрести автомобиль, который еще ездит. Хотя, в большинстве предложений за такие деньги, чаще всего чего-то не хватает или что-то не исправно. Или имеется подпись "машина на ходу, стоит по ненадобности, требует сварочных работ". Или "є незначні нюанси". Распространен и такой комментарий: "Заглох и не заводится. Разбираться и ремонтировать нет времени".

За $500 можно купить Renault Laguna 1999 г. По фото – действительно живая машина. За такие же деньги предлагается нерастаможенный Mercedes-Benz Е-Класса W220 2001 г. Правда, без двигателя, но зато в полном фарше. Если воспользоваться калькулятором растаможки, за эту Laguna придется уплатить налогов 3618 евро. А по льготному тарифу – 2128 евро. Плюс – штраф 8500 грн. и около $300 таможенному брокеру. Естественно, платить налогов больше, чем стоит сама машина неразумно.

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Получается, что $400-700, за которые предлагают проблемные "евробляхи" – это сегодня больше, чем можно получить за б/у авто на разборке. Пока больше, ведь, чем дальше, тем больше будут снижаться цены на проблемные "евробляхи". Хорошее время для тех, кто ищет недорогие оригинальные запчасти для своих немолодых, но любимых и зарегистрированных в Украине автомобилей.

Напоминаем, что льготный период, когда можно легализовать автомобиль на временном ввозе с уплатой 50% акциза, оканчивается уже в феврале. А ездить на "евробляхах" без особых последствий можно только до конца мая. Потом их теоретически могут останавливать и отправлять на штрафплощадки. А владельцев (водителей за рулем) – штрафовать.



Впрочем, вероятность того, что сроки для легализации "евроблях" будут продлены, довольно высока. Кроме того, принятые действующим украинским парламентом правила игры вряд ли окажутся остаточными. Здесь многое зависит от сообщества "евробляхеров". Для подавляющего большинства пользователей авто на иностранной регистрации платежи в пользу государства в размере 150-300% стоимости автомобиля является неприемлемым.