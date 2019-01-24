ГФС докладывает о возрастающих темпах растаможки авто на иностранной регистрации. Новый рекорд был установлен 22 января.

Учитывая истекающий срок льготного периода применения ставки акцизного налога для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, граждане начали активнее растаможивать машины. Так, за прошедшие сутки, 22 января было осуществлено таможенное оформление 2,7 тыс. автомобилей с еврономерами. За них уплачено 170,5 млн грн. платежей.

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В общем с 25 ноября 2018 года по 22 января 2019 года (включительно) было оформлено почти 44 тыс. автомобилей с еврономерами. Это автомобили, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За эти средства было уплачено в бюджет почти 2,8 млрд грн.

Из общего количества растаможенных авто 36,7 тыс. – это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы “добровольно” оплатили 312 млн. грн. (8500 за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого были нарушены.

Напомним, что 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого желающие растаможить авто вынуждены будут платить акцизный налог по полной ставке.

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Кроме того стоит напомнить, что с 24 мая начинают действовать “репрессивные” нормы, которые фактически делают невозможной эксплуатацию в Украине авто с иностранной регистрацией. Штраф за управление авто с иностранными номерами может достигать 170 тысяч гривен.

По разным данным сейчас в Украине находится от 500 тысяч до двух с половиной миллионов авто с иностранной регистрацией. Учитывая то, что за два месяца по льготным тарифам удалось растаможить меньше чем одну десятую от общего количества авто, существует вероятность того, что период, отведенный для растаможки по льготным ставкам может быть продлен. Об этом сообщала глава подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

Кроме того общественная организация, объединяющая владельцев авто на иностранной регистрации сейчас готовится к митингам, целью которых является отмена акциза на автомобили. Очевидно, что успех такой акции будет зависеть от количества и активности ее участников.